Efectos de la Mesa Judicial macrista: "Hay muchos jueces que entraron por la ventana"

Lugones, al hablar por radio 10, se refirió al pedido realizado el jueves pasado por el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Gerónimo Ustarroz, quien solicitó estudiar 38 traslados de magistrados durante el gobierno de Mauricio Macri."Aquí lo que ha ocurrido -continuó Lugones- es que hubo designaciones que no son habituales y se hacen a través del traslado de jueces, que está previsto solamente para casos puntuales".Lugones opinó que "hay muchos jueces que entraron por la ventana yAsimismo, argumentó que "los que están defendiendo a ultranza a estos magistrados se deberían preguntar porqué el Gobierno anterior no les pidió el acuerdo". Sobre los próximos pasos que podría dar el Consejo de la Magistratura en relación a estos jueces designados a través de traslados,Lugones aclaró que en los casos de los jueces designados por traslados "hay algunos que cumplieron los reglamentos del traslado, otros cumplieron algunos requisitos y un grupo no cumplió ningún requisito".