Mario Ishii: Ojalá pudiese fusilar a los que venden droga

"Estoy cubriendo el trabajo, no encubriendo narcotraficantes", se defendió el intendente del distrito del noroeste del conurbano, y aclaró: "Me sacaron de contexto, porque dije que cubría el área" de Salud, al dialogar este sábado con radio Mitre.

Tras la divulgación del video, precisó que nunca dijo que "encubría" la venta de "falopa", sino que cubría "el trabajo de las ambulancias, no a narcotraficantes".El intendente aseguró quey lamentó que "esa frase sea inadmisible". En este marco, remarcó dee insistió: "Estoy cubriendo todo, digo yo, no encubriendo, sino cubriendo institucionalmente, y al no tener pruebas, mando a investigar".En tanto, el jefe comunal peronista aseguró: "No protejo la venta de falopa, para nada, al contrario, yo tengo un hospital mental y terapéutico donde ya sacamos 200 chicos con problemas de adicción de alta", y remató: