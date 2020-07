Jorge Macri dijo que Cambiemos fue un poco naif y que le faltó rosca

“No logramos lo que deseábamos en economía. Nuestro gran fracaso fue la economía. Fuimos un poco naifs en la autocrítica. Nos faltó más política, no en el sentido de la rosca, sino en el sentido de los acuerdos”, sostuvo Macri a Jorge Fontevecchia al insistir: “Subestimamos la necesidad de encontrar consensos”.

Y agregó: “Ella se encuentra en un proceso interno y debe decidir cómo sigue. Si lo desea, no tengo ninguna duda de que debe liderar”.

En declaraciones al diario Perfil, el intendente de Vicente Lopez y titular del PRO en la provincia de Buenos Aires,admitió que uno de los errores de la gestión Cambiemos fue la economía y que les faltó muñeca política para poder aglutinar a otras fuerzas políticas. Tampoco se la jugó por decir si el ex presidente o la ex gobernadora será candidatos en la elección intermedia de 2021, “una elección que no lo enamora”Consultado sobre la figura de su primo, al que lo consideró como un “cheto”, remarcó que “no sabe si será candidato”. “No lo sé. Debería verse en ese momento. Las decisiones de candidatura tienen que ver con la coyuntura. Y deben responder a una decisión personal de mucha convicción. Cuando uno es candidato y no está convencido, la gente se da cuenta”, indicó.Sobre María Eugenia Vidal, subrayó: “Tampoco lo sé. Dependerá de ella. Es una figura con un futuro inmenso. La valoro mucho, pero si uno se ubica como candidato debe hacerlo con mucha convicción y decisión”.