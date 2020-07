Frederic: No nos haremos cargo de la seguridad bonaerense porque es una jurisdicción de la provincia

Tambien señaló: “No nos haremos cargo de la seguridad bonaerense porque es una jurisdicción de la provincia”. Aclaró que “no es una decisión política, es legal porque la provincia tiene atribuciones que no tienen las fuerzas federales que sólo intervienen en delitos federales”. “Haremos como en Santa Fe, donde tenemos apoyo específico, con un funcionario que coordina la acción de la Federal en tema drogas. Recibimos el pedido de los intendentes para que la provincia jerarquice a su fuerza”, graficó.

En declaraciones a Tiempo Argentino, la ministra de Seguridad de la Nación,, le bajó el tono a la pelea con el titular de la cartera se Seguridad bonaerense, Sergio Berni. "Los argentinos extrañan las telenovelas", bromeó la funcionaria al remarcar que tales disputas “no suman”.Por último, apuntó contra la gestión Cambiemos al sostener que “no es cierto que Bullrich haya cuidado a las fuerzas federales”. “Es un discurso para afuera que no se reflejó ni en el cuidado del personal, ni el material, ni el equipamiento, ni en el modo en que los dispersó. Las fueras federales dispersas no son útiles. No son policías, tienen una doctrina distinta.Fue algo promovido desde arriba hacia abajo y parte de ese destrato se reflejó en lo que ocurrió con, remarcó la funcionaria nacional.