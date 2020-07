La contundente frase de Katopodis sobre los hospitales y "la falta de voluntad política" de Cambiemos

El ministro de Obras Públicas,, remarcó este miércoles que el Hospital Favaloro, en La Matanza, se pudo terminar e inaugurar en cuatro meses, luego de que el gobierno anterior no lo hizo en cuatro años, y destacó el rol que tendrá la obra pública para reactivar la economía en la postpandemia de coronavirus en el país.En diálogo con radio La 990, consideró que "(R) En ese sentido, el funcionario nacional aseguró que, en la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal "no hubo voluntad política de terminar y abrir el hospital, ya que solo le faltaban cuestiones menores".(r)(R) Este martes, el presidente Alberto Fernández encabezó por videoconferencia el acto de apertura del Hospital Favaloro, en la localidad de Rafael Castillo, en La Matanza y, en paralelo, la puesta en marcha de cuatro nuevos centros asistenciales en Mar del Plata, Chaco, Córdoba y Santa Fe, para la atención por la pandemia de coronavirus, y criticó la gestión anterior en materia de salud.(r)El hospital había sido construido durante la gestión de la ex presidentapero luego, en el gobierno de Cambiemos, nadie lo puso en marcha y quedó abandonado, remarcaron ayer durante el acto de apertura del establecimiento sanitario.