"Estoy muy conforme con todos los integrantes por la pluralidad y solvencia académica"

La ministra de Justicia, Marcelo Losardo dijo que con el envío al Congreso del proyecto presentado hoy, el presidente Alberto Fernández empieza a cumplir su promesa de campaña de “poner a la Argentina de pie” con un sistema legal "independiente, eficaz y efectivo”.En declaraciones a periodistas acreditados de Casa Rosada, Losardo destacó la presencia de "muchas mujeres" en una Comisión integrada por once juristas y dijo que“Yo no puedo más que estar muy conforme con todos los integrantes por la pluralidad, por el lugar de donde viene cada uno, sino también por la cuestión de género. Hay muchas mujeres en el Comité., sostuvo.Sobre Beraldi, respondió que “no tiene nada que ver” su desempeño como abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sino que debe considerarse que es “una persona altamente capacitada y ética”. Y en ese sentido, agregó:“Alguna vez tenemos que pensar diferente y despojarnos de estas cuestiones que no nos dejan avanzar y lo único que hacemos es mancillar las buenas ideas”, sostuvo Losardo. También destacó que “por fin tuvimos la oportunidad de presentar el proyecto de reforma (del sistema federal) que será enviado al Senado para que sea discutido, enriquecido y de ahí salga la ley”.Asimismo, la ministra“Se va a respetar todo lo que es el proceso de selección para que sea transparente. Estos jueces que van a subrogar podrán estar subrogando un año, luego, como una excepción, se podrá extender seis meses más, pero en realidad ese es el proceso para que subroguen y se respete esa función", fundamentó.Al respecto, Losardo aclaró que seráLa ministra, al igual que Alberto Fernández , se excusó de opinar sobre la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, sobre la que deberá expresarse la flamante comisión de juristas. “De eso no voy a hablar, porque me parece que como ministra de Justicia tengo la responsabilidad de evitar que eso pueda incidir.Sobre la dinámica de trabajo, que tendrá la comisión de asesores, la funcionaria aseguró que la “comisión, plural y con opiniones diversas” articulará con el Poder Ejecutivo para organizar una agenda de trabajo y que