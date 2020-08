Juez no votó por estar dando una entrevista con TN y Massa lo dejó en offside

Jajajajaja no puede ser pic.twitter.com/i9cyYLEhLk — Nano (@nanothompson) August 4, 2020

La sesión en la Cámara de Diputados que aprobó y giró al Senado el proyecto a través del que el Gobierno dispone de la ampliación presupuestaria hasta fin de año no había tenido demasiados sobresaltos hasta que un particular episodio que involucró a Luis Juez irrumpió en la noche del martes.La secuencia ocurrió cuando Sergio Massa habilitó la votación para evaluar el artículo 8 del proyecto.Al hacerlo todo el recinto advirtió que estaba en una entrevista y que nunca se dio cuenta que debía emitir su voto. El momento se viralizó rápidamente en las redes, lo que causó malestar e indignación en buena parte de los usuarios .De esta forma el diputado no votó, aunque habría más. Lo más curioso es que horas después, cuando los legisladores debían votar por la reestructuración de la deuda , Juez tampoco votó porque estaba en otra entrevista . Massa lo llamó tres veces pero ante la falta de respuestas se lo consideró ausente nuevamente.