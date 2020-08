Incorporan perspectiva de género a las audiencias presidenciales

La participación de las mujeres y personas LGBTI+ en el ámbito productivo es fundamental para seguir construyendo la Argentina que queremos.



Junto al presidente @alferdez y empresarias trabajamos en conjunto para fortalecer el vínculo entre el Estado y el sector privado. pic.twitter.com/xCflHRteau — Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) August 6, 2020

La Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a través de su Dirección General de Audiencias y en colaboración con del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), elaboró un nuevo Protocolo con Perspectiva de Género para las audiencias presidenciales y de sus colaboradores y colaboradoras.El secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, dijo que “esta medida se inscribe en las políticas de igualdad de género asumidas por el gobierno como política de Estado”., expresó Elizabeth Gomez Alcorta, titular del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.Para quienes elaboraron este nuevo protocolo “la desigualdad de género en el ámbito de la representación, tanto en instituciones públicas como privadas, sigue constituyendo una de las principales problemáticas de la Argentina”.Asimismo, la Secretaría General de la Presidencia de la Nación ha firmado un Convenio de Colaboración y Cooperación con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad con el fin de promover acciones conjuntas para el fortalecimiento y profundización de la perspectiva de género en distintas acciones de gobierno.Visibilizando esta problemática y haciéndonos eco de la misma, desde la Secretaría General y"Contamos con la colaboración de Elizabeth Gómez Alcorta y todo su Ministerio, tanto en la elaboración del protocolo, como en los cursos a las personas que integran la DG, de las capacitaciones de concientización a quienes no cumplan con el protocolo o no comprendan la importancia del mismo y soliciten capacitación", señalaron."Tomando como precedentes la Ley N°27.499 conocida como “Ley Micaela”, la creación del Ministerio del Mujeres Genero y Diversidad de la Nación y la posición de nuestro Gobierno sobre la importancia de la igualdad de género;• Participación de mujeres y de población LGBTI+, en un mínimo de un treinta y tres por ciento (33%), en las audiencias solicitadas cuando los/las asistentes superen las cuatro (4) personas;• Dicho requerimiento se informará anteriormente a los y las solicitantes;• La Dirección podrá pedir que se hagan modificaciones en la participación;• Las ubicaciones se distribuirán teniendo en cuenta además del rango protocolar, la representación equilibrada de los géneros;• Se evitarán expresiones que reproduzcan estereotipos de género ;• Se le enviará una nota a quien no haya cumplido con el Protocolo en la que se pondrán a disposición cursos y capacitaciones en la temática de género dictados por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.El viernes 7/08 a las 14 hs, en el Salón de las Mujeres, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta y el director general de Audiencias, Nicolás Ritacco, realizarán la presentación formal de la propuesta.