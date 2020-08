Larreta tiene como funcionario a uno de los encargados de espiarlo y Angelici lo llevará de candidato en la UCR

Angelici con "El Enano" Destéfano en un local de la UCR porteña

"el Enano" asumió como funcionario de Horacio Rodríguez Larreta en el directorio de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase). Sí, el responsable de haber espiado entre 2015 y 2019 a distintos dirigentes políticos, entre ellos el propio jefe de Gobierno, trabaja para uno de los dirgentes que tuvo que espiar.

Daniel Angelici -El Italiano- no se da por vencido pese a que Gustavo Arribas y Silvia Majdalani fueron procesados por espionaje ilegal y los integrantes de la Mesa Judicial del macrismo de la que formaba parte se encuentren cada vez más asediados por la Justicia debido a las presiones, causas armadas y actos persecutorios que llevaron adelante durante la presidencia de Mauricio Macri.El Tano no desiste en su pelea por el manejo de la Unión Cívica Radical seccional Ciudad de Buenos Aires y apunta a ganarle las elecciones al sector histórico de Enrique "Coti" Nosiglia y. Un dato muy bueno que dio La Política Online es queQuirós está unido a Angelici desde hace varios años cuando oficiaba como el médico de cabecera de la familia del Italiano yEl otro actor que mira la disputa entre Angelici y Nosiglia es-principal armador de Martín Lousteau, diputado nacional de JxC, integrante del comité de la UCR porteña y vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, un nicho donde los intereses de los dos clubes más grandes de la Argentina se unen.Pero no es todo, en la interna de la famiglia radical hay más personajes, y uno de ellos es el alfil principal de Angelici en las acciones llevadas adelante en forma ilegal por parte de la Mesa Judicial.Y todavía hay más, desde que Gustavo Arribas dejó la oficina de la calle 25 de mayo 11,Para cerrar, el portal LPO cuenta que el Italiano sigue con apetito de lugares ypara quitarle el cargo a Yael Bendel, del riñón de María Eugenia Vidal y propone a Karina Leguizamón.