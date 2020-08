"Los Ramones" se desmarcan de Cambiemos y apoyarán las sesiones virtuales en Diputados

El presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo de la Cámara de Diputados, José Luis Ramón,El diputado por Mendoza, que lidera la cuarta fuerza de la Cámara compuesta por ocho miembros, dio así su aval a la postura del oficialismo de continuar con el sistema de sesiones mixtas, ante la anunciada negativa de Juntos por el Cambio a debatir la reforma judicial bajo esa modalidad.", expresó el legislador en diálogo con DiputadosTV.En ese sentido, remarcó que "continuar con las sesiones mixtas es totalmente posible; pero hay una parte de la oposición, que tiene un número bastante grande, que está tratando de disputarse entre ellos quién tiene el protagonismo para enfrentarse con el Presidente de la Nación"., añadió.Consultado sobre la posibilidad de que el oficialismo decida avanzar sin el acuerdo de Juntos por el Cambio, Ramón anticipó: "Ayer, con la diputada Alma Sapag -Movimiento Popular Neuquino- firmamos un proyecto en donde se contempla que el protocolo por las sesiones remotas se implemente a través de una ley, y que no dependa de que un bloque 'estrellita' quiera funcionar o no, y que nos meta en este brete que estamos ahora"."Ese proyecto lo único que no tiene contemplado -en relación con el protocolo actual- es el tema del consenso", resumió."Está demostrado por lo que ocurrió en las sesiones y en las reuniones de comisión que se puede establecer una conexión segura y una identificación perfecta de cada uno de los diputados al momento de dar quórum, de expresarse y de emitir el voto. La sesión mixta es posible", concluyó.