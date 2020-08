21.08.2020 / POLÉMICO

Ernesto Sanz celebró la que la marcha anti-cuarentena haya sido para el PRO una “soplada la nuca al peronismo”



El ex senador y presidente de la UCR encabezó el zoom opositor junto a la titular del PRO, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich. “Tenemos una batalla cultural y no electoral”, dijo el referente de una de las patas del fracasado gobierno de Cambiemos. Entre autocriticas y tras ser confundido con el cantante Alejandro Sanz, advirtió además sobre la “posibilidad de que explote todo”.