La ministra de Gobierno de Kicillof estima que la Justicia no fallará a favor de CABA porque sería ilógico

Este viernes, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, instruyó a la Procuración General de la Ciudad a promover una acción judicial contra el Estado Nacional, para que "se declare la nulidad e inconstitucionalidad" del decreto firmado por el presidente Alberto Fernández que dispone el traspaso de fondos para el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

En declaraciones a FM La Patriada, la ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires,dijo hoy que "no" se imagina a la Corte Suprema de Justicia fallando en contra de la decisión del traspaso de un porcentaje de fondos de la Ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires porque "iría contra la lógica".ubrayó.En ese marco, García afirmó que cree que la Corte "no lo haría porque lo que dijo ayer el Ministro de Interior (Eduardo de Pedro) es cierto, y es que, en una decisión de privilegiar a la Ciudad de Buenos Aires, que era además su distrito electoral, el ex presidente Mauricio Macri le quito dinero a todas las provincias para transferirle fondos a la Ciudad Buenos Aires"."La Ciudad es un distrito más chico, con mucho menos población y además la Provincia perdió 7 puntos de coparticipación cuando es el distrito más grande, de mayor población", añadió.La funcionaria bonaerense agregó que esa pérdida se produjo "a manos de una equivocada decisión" y dijo que la devolución de esos fondos "no es pedida a causa de un capricho, no queremos construir torres faraónicas".