Al gobierno porteño no le interesa la educación, solo quiere tensionar y hacer política

Luego de que el Ministro de Educación Nicolás Trotta ofreciera al gobierno porteño 6500 computadoras para dar una respuesta a los seis mil alumnos porteños que no tienen acceso a conexión para poder tener clase virtuales y que el Jefe de Gobierno no diera respuesta ante esta problemática, Educación López subrayó "Larreta omitió que los chicos no tienen conexión porque él discontinuó los planes Conectar Igualdad y Sarmiento".

En declaraciones a AM530, el titular de la Unión de Trabajadores de la Educación,, cuestionó duramente a Horacio Rodríguez Larreta por la propuesta de que los alumnos sin conectividad vuelvan a clases en las aulas.sostuvo en nota con el ciclo radial Chequeo General.También manifestó sus inquietudes respecto del protocolo con los gremios docentes: ". Yo por ejemplo me enteré de esto cuando Soledad Acuña le habló en Telefe a Cristina Pérez. Después le dieron el protocolo al Gobierno Nacional, pero a nosotros no nos lo hablan. Esto es cruel para los chicos y ellos saben que no acompañamos la pedagogía de la crueldad, sino la pedagogía de la ternura".En esta línea enfatizó queenfatizó.