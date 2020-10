Anuncian el cierre de la 750 en Salta y denuncian censura por parte del gobernador Gustavo Sáenz

Con varias publicaciones y videos a modo de prueba, periodistas de la Radio 750 Salta denunciaron que fueron víctimas de censura por parte del gobernador, Gustavo Sáenz, quien tras una nota publicada en ese medio que le molestó inició un proceso que culminó en la orden de cierre de la emisora

A través de un video publicado en Twitter, contaron que la emisora de Buenos Aires rescindió el contrato con ellos, propietarios del derecho a retransmitir la señal en esa provincia, por pedido del mandatario local.Radio 750 Salta trabaja desde hace cuatro años como repetidora local de AM 750 Buenos Aires. El periodista salteño contó que todo comenzó con la nota “Gustavo Sáenz, el gran relator”, que la radio publicó el pasado 21 de agosto.“Horas más tarde me llamó Martín Plaza, coordinador de Casa de Salta en Buenos Aires, y me pidió que baje la nota”, relató el periodista, que acompañó esas palabras con audios en los que presuntamente se escucha a Plaza., fueron las palabras del funcionario provincial. El periodista contó que le pidieron tiempo a Plaza para consensuar con el equipo sobre qué hacer con la nota pero que el titular de la Casa de Salta se impacientó. “Desde Buenos Aires nos pidieron que bajemos la nota, accedimos al pedido entendiendo que éramos censurados y cuando siempre estuvimos abiertos al derecho a replica”, remarcó.Finalmente manifestó que el pasado 26 de septiembre recibieron una nota del directorio AM 750 donde les informaba que rescindirían el contrato de manera unilateral por el pedido expreso de Sáenz.Por su parte, el Frente de Todos repudió "la censura y el cierre de la radio AM 750 Salta", ante "la denuncia efectuada por quienes fueran los propietarios del derecho a retransmitir la señal de la Radio AM 750 en la Provincia de Salta, a través de la señal FM 92.7"."Resulta contrario a un Estado de Derecho, el accionar realizado por Gobernador Gustavo Sáenz, al solicitar y conseguir el cierre de un medio de comunicación independiente", aseguraron.