El abogado de CFK aseguró que Google utiliza el mismo argumento que Bruglia, Bertuzzi y Castelli

Luis Goldin, abogado de Cristina Kirchner en la causa contra Google, denunció este viernes 2 de octubre que el gigante de Internet busca "vulnerar los derechos de toda la ciudadanía", luego de que presentara un per saltum en la Corte Suprema en la denuncia por alterar el cargo de la vicepresidenta en el buscador.El conflicto se inició el pasado 17 de mayo cuando apareció en el buscador, por unas horas, "Ladrona de la Nación Argentina" como leyenda en el lugar donde debía figurar el cargo que ocupa. Por ese motivo, la vicepresidenta realizó la presentación ante el fuero Civil Comercial Federal., explicó el abogado defensor de Fernández de Kirchner y puntualizó que lo hicieron "basándose en la resolución del martes donde la Corte admitió el per saltum de tres jueces para pedir un per saltum". En diálogo con El Destape Radio, explicó que "Según explicó Goldin,y remarcó que "pusieron una foto mía en el per saltum diciendo que no hay secreto porque yo difundo lo que pasa en la causa"., concluyó.