02.10.2020 / CORONAVIRUS

Dejar la R y mirar la K: cuál es el índice que científicos piden mirar para entender la pandemia

La problemática del coronavirus todavía muestra cuestiones por descubrir. De acuerdo a un estudio de Hong Kong, en la mayoría del los casos el índice R0 ya no explica la dinámica del COVID. Se hace necesario entonces no bajar la guardia y apelar a las destrezas científicas para no poder de vista las características de la transmisión y evolución de la pandemia. ¿De qué se trata este índice K?