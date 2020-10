El procurador de Macri se aferra a su cargo y dictamina a favor de los traslados de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli

El procurador interino de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó esta noche en favor de los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli que fueron dispuestos por decretos del ex presidente Mauricio Macri y sin que esas designaciones pasaran por el Senado.La opinión de Casal, expresada en su dictamen dado a conocer esta noche a través de fuentes judiciales,Para Casal, el Consejo de la Magistratura revisó los traslados de los jueces con una reglamentación que tenía que validarse a futuro y no en función de un criterio que se había tomado. "sostuvo el procurador en uno de los dictámenes que difundió esta noche el Ministerio Público Fiscal.En ese sentido, el jefe de los fiscales consideró que "es imposible conciliar tal propósito con una práctica de los órganos encargados de la selección y nombramiento de los jueces como la que se cuestiona en esta causa".argumentó.Casal fundamentó el sentido de su dictamen asegurando quePara Casal, los jueces fueron traslados "en la inteligencia de que se encontraban cumplidos los requisitos exigidos por el Reglamento de Traslado de Jueces entonces vigente".En ese sentido,La Corte Suprema de la Nación declaró el martes pasado "admisible" el recurso extraordinario de "salto de instancia" (per saltum) para tratar la revocación del traslado de tres magistrados del fuero penal federal.