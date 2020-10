Berni le dejó bien claro a Grindetti quien es el encargado de la policía: Dejen de hacer demagogia

Las palabras de Berni se dieron tras la entrevista que le realizaron al secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, quien se refirió al envío ayer, por parte del intendente, Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio), de una ordenanza al Concejo Deliberante para comprar 30 pistolas Taser para ser usadas por los agentes en zonas de alto tránsito. El propio ministro llamó a la radio para cantarle las cuarenta al funcionario cambiemita.

En declaraciones a radio La Red, el ministro de Seguridad bonaerensecuestionó la iniciativa del partido de Lanús de adquirir pistolas Taser ya queBerni ironizó al respecto quey criticó que "no puede ser que los intendentes se apropien de la Policía local en las buenas, o para hacer campaña y demagogia, y después cuando tienen los problemas, la desconozcan".sostuvo Berni y señaló que, al hacer una encuesta dentro de la Policía local, "los agentes no sabían si su jefe era el responsable de la Policía o el intendente y, si el propio efectivo tiene semejante confusión, menos la sociedad, que no conoce la orgánica policial".Por último, Berni indicó: