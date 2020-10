La Primera Dama se reunió con el ministro Cabandié para interiorizarse en las políticas ambientales

Las cuestiones referidas al cuidado del medio ambiente son una preocupación constante en la agenda de la primera dama, Fabiola Yañez.especialmente en las relacionadas con los incendios forestales que afectan miles de hectáreas en todo el país.Teniendo en cuenta las dificultades generadas por el avance del fuego en distintas regiones de nuestro país, el Ministro compartió las iniciativas que está llevando adelante la cartera ambiental,, entre otras.La gran mayoría de los incendios forestales que arrasaron con miles de hectáreas en provincias del centro y norte del país fueron iniciados por la acción humana, ya sea de modo intencional o por negligencia, y se vieron favorecidos por la sequía lo que generó daños ambientales severos e importantes pérdidas.Un informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible detalló que los focos se registran en Córdoba, Catamarca, La Rioja, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero y Misiones.También advirtió que “inciden en la propagación” de las llamas factores climáticos como “la falta de precipitaciones, las temperaturas elevadas, el bajo porcentaje de humedad, las heladas constantes y los vientos fuertes”.Cabe destacar, que en la actualidad el Gobierno Nacional está trabajando en un proyecto de ley de educación ambiental, cuyo objetivo es profundizar la conciencia sobre el cuidado del ambiente en todos los niveles de la educación formal y no formal del país.Considerando que el ambiente se ha convertido en un tema de agenda social, no sólo en nuestro país sino a nivel global, estas medidas del gobierno nacional ratifican el compromiso asumido con el cuidado de los bienes naturales y también con la búsqueda de respuestas para enfrentar la crisis climática de la que Argentina no está exenta.De esta forma, se fomenta el empleo de calidad, asegurando la igualdad de oportunidades y la promoción de puestos de trabajo sostenibles y con impacto positivo para el ambiente.A fines de septiembre, Fabriola Yañez asumió ayer como coordinadora general de la alianza de Primeras Damas latinoamericanas que se agrupan en ALMA, una alianza que nació en 2019 en apoyo al desarrollo de la gestión gubernamental en cada país de la región. ALMA está conformada por mujeres de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.