Alberto en la entrega de ProcreAR: "Vengo a terminar lo que empezó Néstor y siguió Cristina"

"A veces pienso que el destino existe y que vengo a terminar lo que empezó Néstor y siguió Cristina. Eso deja en evidencia que siempre tuvimos una línea común respecto de cuáles eran nuestros objetivos". El presidente en la entrega de viviendas ProcreAR.

"Con Martin Guzmán hablamos los primeros días que lo que no podíamos hacer es pensar una Argentina que piense primero en los acreedores antes que en la gente". El presidente en la entrega de viviendas ProcreAR.

"El ProcreaAR entregó más de 70 mil créditos para mejorar 100 mil casas de personas que necesitaban construir o arreglarlas, y en breve vamos a poner en marcha el ProcreAR para seguir construyendo más casas". El presidente en la entrega de viviendas ProcreAR.

"Lo único que vamos a hacer por ustedes es trabajar para que tengan más derechos, salud y educación que se merecen y para que puedan encontrar un trabajo y hacer entre todos una sociedad más justa". El presidente en la entrega de viviendas ProcreAR.

"Nosotros estamos para representar los intereses de los que han quedado olvidados. Estas casas no se entregaron en cuatro años, que fueron como una metáfora del olvido", dijo el jefe de Estado al encabezar un acto en el partido bonaerense de Ezeiza, donde entregó viviendas del plan Procrear. Además el Presidente sostuvo hoy que su gestión está y exhortó a que "no nos hagan perder el tiempo en disputas que no existen y en divisiones que no necesitamos".