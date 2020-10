Victoria Tolosa Paz: Empieza a haber señales de crecimiento económico

En entrevista con AM 530, la titular dle Consejo Nacional de Coordinacion de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, cuestionó así que “mientras los grandes medios no cuentan lo que está pasando, magnifican lo demás como cuando anunciaban que iba a estallar el conurbano y no estalló y generan que se invisibilicen estas políticas. Quieren dar un golpe al corazón del gobierno de Alberto Fernández pero se chocan con un presidente y un Ministro de Economía bien parados”.En esta línea remarcó la importancia de los programas de estímulos e incentivos para distintos rubros de producción y ejemplificó con lo acontecido con la industria automotriz: “Todas estas empresas se dan cuenta que hay un Gobierno que quiere dar un incentivo para poder exportar e importar. Queremos que las empresas inviertan para que haya generación de puestos laborales. Queremos privilegiar lo que se produce en la Argentina”.Para cerrar reconoció que “sabíamos y éramos muy conscientes de lo que dejaba la gestión anterior y que la Pandemia iba a producir una recesión. Nosotros ya veníamos de un subsuelo. Pero así y todo, todas las políticas que llevamos acabo trataron de apuntar a paliar las consecuencias de la Pandemia y la gran política de inclusión laboral”. “No tengan ninguna duda que excepcionalmente todas estas políticas sociales se montaron sobre la Pandemia para dar respuesta a las necesidades y desigualdades”, concluyó.