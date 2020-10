Espionaje ilegal: la causa en que los acusados y los macristas espiados se ponen de acuerdo

El dato saliente es que el planteo fue realizado por uno de los investigados y acompañado por presentaciones similares del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el vicejefe, Diego Santilli, y la ex gobernadora boaerense María Eugenia Vidal, supuestas víctimas del espionaje ilegal.

El fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe,, al argumentar que sus eventuales máximos responsables -según su hipótesis- serían los ex titulares de la AFI, cuya sede central está en la Ciudad de Buenos Aires.Se trata de la causa en la que intervienen el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide y que está radicada en ese distrito ya que allí se produjo la declaración que dio origen a la investigación y porque la multiplicidad de hechos y escenarios que se investigan no permitirían, por ahora, encontrarle al expediente otra jurisdicción., quien había apelado el fallo con el que la jueza María Eugenia Capuchetti rechazó"Si nos enfrentamos a una asociación delictiva constituida desde el propio aparto estatal, con la intervención del Poder Ejecutivo y de altos funcionarios del servicio de inteligencia nacional y de la administración pública, cuya finalidad era obtener información para influir en la situación institucional, política y social del país, no cabe otra cosa -a mi entender- que concluir que la pesquisa debe proseguir ante el magistrado de esta jurisdicción territorial", sostuvo Agüero Iturbe en el dictamen al que accedió Télam.Agüero Iturbe sostiene que "la dilucidación de esta maniobra desde sus orígenes en Lomas de Zamora aparece radicada en una jurisdicción incorrecta (según ya lo manifestara en cada oportunidad en la que me tocara intervenir), como así también el destino final de la información y lugar de hechos donde se configurarían varias de las acciones individuales de espionaje".La jueza Capuchetti había rechazado a fin de septiembre el planteo de competencia contra su par de Lomas de Zamora por vía de inhibitoria tras señalar que "no puede afirmarse que corresponde que la causa tramite ante la justicia federal porteña porque se investigan delitos en múltiples jurisdicciones por lo que corresponde que siga al frente de la investigación el juzgado que ya interviene en el caso".sostuvo la jueza en el fallo al que también había accedido Télam.Y en ese sentido la jueza explicó: "De este modo, frente al principio de territorialidad que recortadamente se menciona como fundamento de la vía promovida, aparecen otras pautas a la hora de definir la competencia que han sido reiteradamente consagradas por nuestro Máximo Tribunal, como ser los principios de mejor administración de justicia y economía procesal, que tornan aconsejable en el caso concreto que la investigación continúe en manos del magistrado que previno y que viene interviniendo desde sus albores".La causa que tramita en Lomas de Zamora investiga maniobras de espionaje que habrían ocurrido en ese distrito, pero también en las ciudades de Buenos Aires, Avellaneda y La Plata y hasta en dependencias del Servicio Penitenciario Federal y del Servicio Penitenciario Bonaerense.