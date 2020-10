"Con todos los errores que pudimos haber cometido, nosotros entendimos que él estaba conforme

En declaraciones a C5N, Nicolás Massot expresó que le generó “sorpresa” las palabras del ex mandatario.declaró e incluso recordó “elogios del propio Macri para Rogelio (Frigerio); siempre lo destacaba como el ministro más presente en los medios y en la defensa de la gestión”., analizó.En su lectura de lo sucedido, Massot destacó los primeros dos años de CambiemosEl ex referente del PRO en la Cámara Baja a diferencia de lo que piensa el ex presidente, “no se trató de un problema de delegación, se trató de un problema de subestimación de la política”.agregó.No obstante, para Massot “es valiosa la autocrítica que inició el ex presidente", pero aclaró que que “como clase dirigente” es importante que ““Representamos cuestiones y valores diferentes, pero hay mucha gente, muchísimos dirigentes que comparten una prioridad: resolver los problemas de la clase media que está en franca decadencia. Es mas importante como volvemos a clases que las opiniones de un ex presidente o un ex diputado como yo”, sintetizó.profundizó.Por último le respondió a Alfredo Cornejo con dos ejemplos de peronistas en Cambiemos:Además de Frigerio y Monzó, mencionó a Diego Santilli y Cristian Ritondo como “los peronistas de pura cepa dentro de Juntos por el Cambio”. “le contestó al diputado radical.