Gioja opinó sobre el Excel de Máximo, dijo que la renovación tiene que ser natural pero aclaró que es una discusión del PJ bonaerense

Así lo recuerdo yo. El flaco no solo te daba el apoyo que necesitabas como dirigente político sino que iba más allá y te regalaba la mayor sonrisa que ibas a tener ese día. A esas personas, no se las olvida jamás.



¡ABRAZO GRANDOTE AL CIELO, AMIGO!#Nestor10Años pic.twitter.com/o7uX4i8Q8l — José Luis Gioja (@joseluisgioja) October 27, 2020

En diálogo con el portal Política del Sur, el ex gobernador de la provincia de San Juan y actual titular del PJ nacional,, fue consultado sobre la renovación de cargos ejecutivos de cara a las contiendas electorales que se vienen.Señaló que “Gioja consideró queDe todas formas, consultado sobre la continuidad o no de la ley que limita a los intendentes a un nuevo mandato, su aclaración fue contundente: “En ese tema no me meto porque es una discusión del peronismo bonaerense”.Asimismo, hizo referencia a la figura de Néstor Kirchner a diez años de su fallecimiento. “Fue una gran persona, un gran compañero, buen gobernante y estadista”, indicó el diputado nacional para quien el santacruceño “representó al peronismo de la época, al mejor peronismo”.Esta mañana, a través de su cuenta de Twitter expresó: