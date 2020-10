"La carta de Cristina marca una hoja de ruta para reafirmar nuestro contrato electoral"

En #Alem, con @CharlyFerraris, @ConocchiariA y @ARZurro anunciamos obras de agua, del Polideportivo Municipal y de cloacas para llegar al 100% de cobertura.



Cada proyecto que se inicia genera empleo para los vecinos y las empresas locales. Cuidar el trabajo es una prioridad. pic.twitter.com/CyWvOxr5ws — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) October 26, 2020

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, consideró hoy que la carta dada a conocer por la vicepresidenta Cristina Fernández a diez años de la muerte de Néstor Kirchner "tiene la fuerza de una de las dirigentes más importantes del país" y "marca una hoja de ruta para reafirmar" el "contrato electoral" del gobierno del Frente de Todos., evaluó Katopodis al hablar por radio La Red.El funcionario consideró que la cartaEl titular de la cartera de Obras Públicas consideró que las expresiones de la Vicepresidenta implican "una palabra que empuja, que tiene la fuerza de una de las dirigentes más importantes del país".Al ser consultado sobre el fragmento de la carta en el que Cristina Kirchner alude a "funcionarios que no funcionan", Katopodis indicó que"Es momento -opinó- de poner en valor todo lo que se hizo en la Argentina para que el sistema de salud aguante (frente a la pandemia). Cuando todos los argentinos estén vacunados (contra el coronavirus) tendremos más tiempo de tomar otras decisiones".Al responder una consulta sobre eventuales cambios en el gabinete de ministros, Katopodis insistió en que "el Presidente irá evaluando en la medida que lo crea conveniente".En este sentido afirmó que "este es un Gobierno que no deja a la gente a la intemperie" y llamó a "construir un diálogo social amplio para encarar todos los temas"."Se paran en un lugar muy chiquito, y no tienen ideas que le sirvan a este tiempo. Las ideas del neoliberalismo no es lo que está demandando la ciudadanía", concluyó.