Macri rechazó la carta de Cristina y negó que haya habido acercamientos con gente de su entorno

En la carta publicada el 27 de Octubre en el marco del aniversario del triunfo del Frente de Todos y a 10 años de la perdida de Néstor Kirchner, Cristina Fernández hizo un balance del estado de situación del país donde remarcó una serie de certezas. Una de ellas directamente vinculada con la problemática del dólar.

Cuesta entender las motivaciones de la carta de la vicepresidenta dirigida al presidente y las versiones que sostuvieron que hubo acercamientos con gente de mi entorno. Quiero negar rotundamente esa información y cualquier acercamiento. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 30, 2020

En la misma, sostuvo:, subrayó.Este viernes, a través de Twitter, el ex presidentemanifestó sus inquietudes respecto de la misma y señaló: “Cuesta entender las motivaciones de la carta de la vicepresidenta dirigida al presidente y las versiones que sostuvieron que hubo acercamientos con gente de mi entorno”. “Quiero negar rotundamente esa información y cualquier acercamiento”, dijo el ex mandatario.Asimismo, ratificó – como líder de Juntos por el Cambio –dijo el ex mandatario.