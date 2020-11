Remarcan la necesidad de que se avance sobre la ley de Humedales

Los objetivos del plan presentado guardan relación con la restauración de los territorios afectados por el fuego, ya que compromete al fin de las quemas, a la atención a la flora y fauna, a la no modificación en el uso y destino de las tierras y a la limitación de actividades antrópicas contrarias a la restauración de los ecosistemas.

La Multisectorial cuando se formó dictaminó tres objetivos principales que fueron el cese de las quemas, el plan estratégico para la conservación y desarrollo sustentable del Delta y la ley de Humedales teniendo en cuenta su sanción e inmediata implementación. Creemos que es menester que las organizaciones controlen la correcta puesta en marcha de la normativa.

El ecocidio que vive gran parte del país es preocupante y por eso diversas organizaciones están llevando a cabo varias alternativas a los efectos de frenar la problemática y proponer soluciones a la desidia. Una de ellas es laque días atrás presentó elConsultados sobre el estado de situación de los territorios que componen el Delta en torno a la problemática de los incendios, remarcaron quesostuvo Rodolfo Ramírez de la MH para quien "los 20 millones de pesos son insuficientes porque no atacan la causa de fondo".Según aseguró,"Hay complicidad y si no hay complicidad, el sistema que está planteando es obsoleto. Una provincia le echa la culpa a la otra y en el caso de Entre Ríos la responsabilidad brilla por su ausencia", lamentó., agregó Ramírez.En la misma línea, consideró que es interesante el planteo sobre la ley de Fuego del Frente de Todos. "Esperamos que se apruebe pronto pero esto no tiene que correr de escena la ley de Humedales. Saludamos con muchas ansias la propuesta de Máximo Kirchner", subrayó.