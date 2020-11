Para Tolosa Paz "el Plan de los mil días va a potenciar la AUH"

Para la presidente del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales,, el Plan de los mil días, que el Gobierno enviará próximamente al Congreso junto al proyecto de legalización del aborto, tendrá "una fuerte impronta" para "garantizar los derechos en los sectores más vulnerables", en los que "el embarazo adolescente tiene mayor presencia".En declaraciones a Télam, Tolosa Paz consideró que el proyecto "articulará algunos de los derechos que ya están consagrados en el país, como la Asignación Universal por Embarazo (AUE)", explicó la funcionaria en una entrevista con Télam en la que brindó detalles de la iniciativa, en cuya elaboración trabaja en conjunto con otras áreas del Gobierno nacional."Esta ley busca priorizar desde los esquemas y gobiernos locales y provinciales el derecho del ingreso a la mujer embarazada, el derecho a los estudios y análisis durante el embarazo, el derecho a la calidad nutricional durante el tiempo de gestación y el vínculo potenciado del acompañamiento entre la mujer y el niño por nacer", explicó Tolosa Paz."Hay un montón de condimentos que hacen que los gobiernos locales puedan acompañar el proceso de las mujeres embarazadas, priorizando no solamente el servicio de atención de salud primaria", señaló y dijo que "hoy la mamá posiblemente no encuentra el turno o no encuentra la atención y esto dispara en un retraso también en el ingreso a la AUE".Asimismo, advirtió que "tenemos que mejorar las coberturas" porque la Asignación Universal por Embarazo "está en la Argentina, pero con una cobertura del 30 por ciento del universo al que está destinado"."Eso da cuenta de que a veces no alcanza con instaurar un derecho, como el derecho al ingreso a la mujer embarazada, sino que falta la articulación de algunas políticas para que eso se haga efectivo", manifestó.Tolosa Paz destacó que el proyecto "va a tratar de dar potencialidad y mayor cobertura" a la AUE y explicó que "va a articular una política muy nueva, que es el certificado de pre identificación, que se otorga a las mujeres NN en la Argentina, que es otro drama que tenemos".