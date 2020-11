Importante plus para la AUH: el Gobierno invertirá $22 mil millones para que cada familia reciba unos $12.000

a través de un comunicado la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), se anunció que se invertirá en diciembre un plus de $22 mil millones en concepto del 20% acumulado de la Asignación Universal por Hijo (AUH), con los se pagará un plus de unos $12 mil a cada grupo familiar beneficiario de la asignación que alcanzará a cerca de 3.300.000 niños y adolescentes y a 2.300.000 familias

El Gobierno nacional sigue mostrando un importante esfuerzo fiscal que busca una "sintonía más fina", parafraseando a aquella frase deal asumir su segundo mandato, para continuar asistiendo a los sectores más pobres y complicados por la pandemia pero no perjudicar los otros frentes que enfrenta al mismo tiempo.Es en ese contexto que,La decisión, que había adelantadon el ministro de Desarrollo Social,, y la titular de ANSES,, se produce mientras sectores de la oposición por derecha de Juntos por el Cambio y la de izquierda del FIT criticaban al oficialismo por el final del IFE, al tiempo que el Gobierno explicaba que no dejaría a su suerte a los sectores más postergados., explicaron desde el organismo que conduce Raverta.La AUH es un derecho que alcanza a chicas y chicos de hasta 18 años de edad, cuya madre o padre son desocupados, trabajadores no registrados, del servicio doméstico o monotributistas sociales.Frente a la emergencia sanitaria por el Covid-19, el presidentefirmó el decreto 840/2020 que cumple automáticamente los controles sanitarios y escolares para, así, garantizar la permanencia en la asignación.Asimismo, Raverta dispuso en articulación con los ministerios de Salud y Educación, el cruce de información para generar un sistema inteligente que permita hacer simple la acreditación de las prestaciones.El 29 de octubre, día del anuncio de la ampliación de la AUH, el jefe de Estado sostuvo: “Nuestra preocupación es entender la situación de esas familias, de esos nenes y nenas, y ver de qué modo podemos seguir extendiéndoles la mano que el Estado debe tenderles”.