Ultimátum: la Justicia federal advirtió a Milei que tiene cinco días para dar explicaciones sobre el ataque a Ian Moche

La Justicia federal intimó al presidentea presentar su descargo en un plazo de cinco días por un posteo en redes sociales que incluyó la imagen de Ian Moche, un niño con autismo de amplia exposición pública. La causa, que se tramita en el Juzgado Federal N°4 de La Plata, quedó a cargo del juez Alberto Recondo, luego de que el fiscal Oscar Gutiérrez Eguía determinara que el hecho corresponde al fuero federal por haberse utilizado una cuenta con verificación oficial, reservada a jefes de Estado.El conflicto comenzó semanas atrás cuando Milei retuiteó una publicación que atacaba al periodista Paulino Rodrigues junto a una ofensiva: "Siempre del lado de los kukas, no falla". El posteo incluia una imagen de Ian y, lejos de corregir el gesto, el mandatario redobló la apuesta tras una consulta en conferencia de prensa, al compartir otro mensaje con un ataque a un periodista de El Destape y la frase: “Domada a periodista basura. NOLSALP (No odiamos lo suficiente a los periodistas)”.A pesar de que desde el entorno presidencial intentaron justificar el accionar, argumentando que la intención era denunciar el uso político de la imagen del niño, lo cierto es que nunca hubo un pedido de disculpas ni se eliminó el contenido. Por este motivo, la familia de Ian, cuyo apellido es Lescano, acudió a la Justicia para solicitar la eliminación del posteo y denunciar la vulneración de derechos del menor.“Decidimos decir basta. No se puede permitir tanta violencia. Ahora esperamos que la Justicia actúe”, expresó Marlene Spesso, madre de Ian. Desde la viralización de los mensajes, la familia ha sido blanco de ataques virtuales, con la difusión de datos privados, fotos de su domicilio y hasta de la escuela del niño. La situación escaló al punto de motivar el inicio de acciones legales por parte de los Lescano.El caso cobró visibilidad durante el debate legislativo sobre la ley de emergencia en discapacidad, cuando desde sectores afines al Gobierno se intentó desacreditar a la familia mediante imágenes de Ian junto a figuras del peronismo, como Sergio Massa y Cristina Kirchner. Sin embargo, desde su entorno aclaran que el perfil de Ian, manejando junto a su madre, muestra encuentros con dirigentes de diferentes espacios y tiene como objetivo la concientización sobre el autismo.Paradójicamente, Ian había expresado su deseo de conocer al presidente Milei para presentarle sus ideas. Hoy, esa intención fue atravesada por una causa judicial que buscará establecer si el uso de su imagen con fines políticos violó sus derechos. El abogado de la familia, Andrés Gil Domínguez, fue tajante en redes: “Señor Presidente, todavía está a tiempo de borrar el posteo y pedir disculpas”, debido a que el mismo continúa en el perfil del libertario.