"La muerte de un Dios": la conmoción por la fallecimiento de Maradona en los medios de todo el mundo

Falleció Diego Armando Maradona, una de las personalidades argentinas más influyentes de la historia y el futbolista más importante de todos los tiempos, a los 60 años a raíz de una descompensación cardíaca. El hecho provocó un profunda dolor mundial y los medios internacionales cubrieron el acontecimiento, que es tapa en todo el planeta















La frase más elocuente, a gusto de esta edición a su cierre, surgió de Francia. "La muerte de un Dios", tituló el diario deportivo L' Equipe al dar a conocer la noticia del deceso de Maradona. El periódico francés le rinde homenaje al ex campeón mundial argentino considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia y lo recuerda con una imagen que lo muestra enfundado en la casaca "albiceleste" que tanto amó.En Francia también el prestigioso periódico Le Monde escribió sobre la muerte de la leyenda deportiva. "Diego Maradona, el 'dios' del fútbol, ha muerto", tituló. "Muere Maradona a los 60 años", se leía en El País de España."Nápoles llora, Maradona ha muerto", publicó el diario italiano La Repubblica, que además publicó distintas notas sobre la carrera del diez, mientras que La Stampa habló del "pibe de oro"."I media argentini: morto Maradona. Aveva appena compiuto 60 anni", publicó por su lado Il Corriere della Sera de Italia, el país donde Maradona se consagró en el Nápoles (1984-1991), del que fue ídolo absoluto.Nápoles llora hoy por la muerte de Diego Maradona, "el más grande de todos", según sus habitantes aún incrédulos por la noticia que nunca hubiesen querido escuchar al confirmarse el deceso del futbolista que los hizo visibles al mundo con sus hazañas deportivas."Ha muerto Diego Armando Maradona, el más grande futbolista de todos los tiempos. Diego hizo soñar a nuestro pueblo y rescató al Napoli con su genialidad. Desde 2017 era ciudadano honorario de esta ciudad", recordó el alcalde de Nápoles, Luigi de Magistris."Diego Maradona, one of the greatest footballers of all time, dies aged 60" ("Diego Maradona, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, muere a los 60 años"), reconoció The Guardian, uno de los principales periódicos de Gran Bretaña. Cabe recordar que el astro argentino anotó el famoso gol "La mano de Dios", decisivo en el triunfo de la Argentina en el partido con Inglaterra por los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol de 1986, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.La BBC también se sumó a los demás medios y escribió: "Uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Diego Maradona llevó a Argentina a la gloria de la Copa del Mundo en 1986".Mail Online recordó que "el gol de 'Mano de Dios' destruyó los sueños de Inglaterra en la Copa del Mundo de 1986". El diario británico Mirror publicó "la infame mano de Dios".También en Alemania la muerte de Maradona fue tapa en Der Spiegel. "Leyenda del fútbol: Diego Maradona ha muerto", tituló el diario.En Estados Unidos, donde el fútbol no es un deporte tan popular, la noticia también tuvo repercusión. The New York Times publicó al respecto: "Fue clasificado con Pelé entre los mejores, y su capacidad para sorprender y sobresaltar se ganó a los fanáticos e incluso a los críticos. Pero sus excesos y adicciones oscurecieron su legado".En América Latina, las imágenes de Maradona circularon en los principales diarios de Colombia, México, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú y Bolivia, entre otros.Desde Brasil, el diario O Globo tituló: "Diego Maradona, genio del fútbol, ​​muere a los 60 años". En su bajada, destaca que fue "uno de los mejores jugadores de todos los tiempos".