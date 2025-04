Escándalo en San Lorenzo: Moretti se autodenunció, pidió licencia y su reemplazante vive en Punta del Este

Tras la filtración de una cámara oculta en la que aparece junto a un ahora ex funcionario del gobierno libertario en un aparente cobro de coimas, el presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, anunció que se tomará licencia del cargo, rechazó las acusaciones por corrupción y se autodenunció en la justicia.Horas después de informar el pedido de una licencia, el presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, se presentó en la Justicia porteña con una autodenuncia relacionada al escándalo por el cobro de una presunta coima para fichar un futbolista en las divisiones inferiores.Una cámara oculta muestra que el dirigente recibe 25.000 dólares en dos pagos realizados en diferentes días, de parte de la madre de un chico y con el supuesto compromiso de inscribirlo en una categoría juvenil. Junto al titular del "Cuervo" aparece un funcionario de la Jefatura de Gabinete del gobierno de Javier Milei, Francisco Sánchez Gamino, que se desempeñaba como director de Estudios para el Desarrollo Nacional. Luego de la filtración, lo echaron.En la denuncia Moretti solicita “promover una investigación penal” en su contra, con los “fines de salvaguardar” su nombre y evitar que de “mancille” su actividad profesional en el club.“El día de ayer he observado, con profundo desagrado, que en la señal televisiva Canal 9, en el marco de un programa llamado TL9 DENUNCIA, se exhibió un material filmográfico, en el que aparezco retratado junto con otras personas, tras el cual se señaló que me encontraría cometiendo ilegalidades en el marco de mi función profesional, de un modo absolutamente impropio para alguien que detente mi cargo", introduce la presentación confeccionada por su defensa.Luego, sostiene: “Sin desmedro de hacer notar que dicho material se encuentra ostensiblemente recortado y editado, lo cierto es que, se buscó trastocar la recepción de un dinero, haciendo parecer que me encontraba recibiéndolo a cambio de brindar favores indebidos, a fin de que un menor jugara en el equipo correspondiente a su edad. O sea, que en lugar de conseguir su lugar producto de su habilidad, lo consiguiera producto de un pago. Esto, desde ya, y conforme aclararé oportunamente, cuando se me cite a esta sede, es ABSOLUTAMENTE FALSO”.Según el presidente de San Lorenzo, la grabación es "un armado con el fin profeso de extorsionarme y/o instigarme a renunciar a mi cargo“ y cierra: “Absolutamente todo lo transcurrido en mi despacho tiene una explicación que no se condice con que estuviera tomando dinero mal habido”.En una nota con TyC Sports, el dirigente denunció que fue víctima de “una cama” y dijo que el dinero recibido se trató de “una donación”, interpretación llamativa en el marco del diálogo que se escucha en el video. Esta versión fue ratificada por María José Scottini, la madre del juvenil que le entregó el dinero. “El dinero que le di fue una donación. Hice esa, otra y voy a hacer una tercera. Mi hijo, al igual que el de Moretti, no jugó en todo el año”, remarcó.En medio del clima convulsionado por la denuncia y la licencia de Moretti, ya se sabe quién lo reemplazará: Néstor Navarro, el vicepresidente del club, quien llegaría recién este jueves a la Argentina ya que reside en Punta del Este, Uruguay.