Bullrich presentó el proyecto de Ley Antibarras que crea la figura de "Asociación ilícita deportiva"

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentó este lunes el proyecto de Ley Antibarras, que crea la figura de la "Asociación ilícita deportiva". La iniciativa, que ya fue enviada a la Cámara de Diputados con la firma del presidente Javier Milei, está destinada a combatir el accionar de los barrabravas y castigar a dirigentes implicados.Según indicó la ministra que estuvo acompañada por el director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, Franco Berlin, la iniciativa "tipifica el delito en un tipo de asociación ilícita especial, como una organización criminal". Además, "se amplía a todos los negociados que rodean a la actividad de estas barras bravas, como aquellos mecanismos que generan un tipo de financiamiento que en muchos casos está avalado por las conducciones de los clubes", al igual que a los dirigentes que permiten esas prácticas.En esa misma línea, adelantó que "los que generan hechos de violencia no van a poder ingresar a los estadios" de fútbol. "Prohibir la entrada a la cancha implica desarmar la lógica de los negociados que se generan muchas veces entre conducciones de clubes y barras", señaló Bullrich en conferencia de prensa.El proyecto fue redactado por el equipo de abogados del Ministerio de Seguridad y cuenta con el aval del presidente Milei, quien en las últimas horas respaldó a la funcionaria nacional tras la represión policial del miércoles pasado que dejó 124 detenidos y 20 heridos, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo, hospitalizado en grave estado.Con respecto a eso último, Bullrich negó que el gendarme que le disparó a Grillo haya sido identificado: "Las reconstrucciones que están haciendo no cumplen con los protocolos que tienen las fuerzas de seguridad y los análisis que hacen no son rigurosos""El disparo no fue directo a la cabeza, eso no es verdad", aseguró la ministra y redobló la apuesta: "La marcha fue un intento de alterar y destruir el orden público".Sobre la reconstrucción del momento donde el fotográfo Pablo Grillo recibe el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en su cabeza, Bullrich consideró: "El gendarme cumplió con el reglamento porque el disparo fue arrojado de manera correcta, oblicuo al piso, como indica el protocolo de gendarmería. Tocó una barricada de los manifestantes y, por desgracia, impactó en la cabeza del fotógrafo. Estamos por mal camino si quieren circunscribir todo lo que pasó el miércoles a un gendarme".Respecto de la resolución del juez federal, Martín Cormick, que dispuso monitorear la marcha del próximo miércoles, señaló: "Me parece bien que un juez vaya a ver lo que sucede, a diferencia de Andrade que liberó a las personas detenidas, con antecedentes y en menos de dos horas".La titular de la cartera de Seguridad adelantó que "no contará" el protocolo que se desplegará el miércoles frente al Congreso, previo a una nueva marcha por los jubilados, pero afirmó: "Vamos a defender a la sociedad para que en Argentina no vuelvan las marchas violentas"."Se está dando vuelta la verdad, parece que en Argentina siempre se apunta a las fuerzas de seguridad. Los manifestantes barrabravas querían destruir la democracia y voltear al Gobierno. Vamos a seguir defendiendo a la ciudadanía y a la democracia de aquellos que se creen dueños de la calle", dijo la funcionaria nacional.