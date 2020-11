Santilli le contestó a De Pedro y justificó la represión de la Policia de la Ciudad

Le exigimos a @horaciorlarreta y @diegosantilli que frenen ya esta locura que lleva adelante la Policía de la Ciudad. Este homenaje popular no puede terminar en represión y corridas a quienes vienen a despedir a Maradona. — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) November 26, 2020

En declaraciones a radio La Red, el vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,reiteró que la organización del velatorio de Diego Maradona, que se realizó ayer en la Casa de Gobierno, “la llevaba adelante el Gobierno nacional” y defendió el accionar de la Policía porteña, al afirmar que "interrumpió la violencia".Santilli explicó que serelató Santilli.En ese marco, contó:Para Santilli, la Policía de la Ciudad “interrumpió la violencia” y agregó: “Imaginate lo que hubiera pasado si nos hubiéramos retirado de 9 de julio y Avenida de Mayo”.Asimismo, consideró que, teniendo en cuenta la cantidad de gente que se iba a congregar, “era un velatorio para más de un día". "Es la única manera que tenés de despedirlo en paz y tranquilidad”, señaló y lamentó que “los argentinos no hayamos podido despedir a una leyenda con tranquilidad”.Sobre el pedido del ministro del Interior,, a través de Twitter, donde solicitó a las autoridades porteñas que frenaran la represión, Santilli aseguró que está escrito “desde la política, porque no puede desconocer quién organizaba el evento, dónde y no reconocer que estábamos colaborando y hablando con las fuerzas de seguridad”.Finalmente, sobre el posible impacto de la congregación de gente durante el velatorio en la propagación del coronavirus, Santilli sostuvo que, “cuando uno toma este tipo de decisiones, debe saber que hay un millón de personas y cada uno tiene que hacerse responsable”.