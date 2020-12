04.12.2020 / Argentina Unida

"Vemos que el 2021 viene con una luz: con vacunas y reactivación económica"

Vilma Ibarra puntualizó que "fue un año de muchísimo trabajo y es razonable que no luzca porque fue muy duro para todos, para el mundo en general". Por otro lado la secretaria de Legal y Técnica sostuvo que "la justicia federal no convence a nadie" y que "no creemos que la Justicia sea independiente, por eso es importante la reforma judicial".