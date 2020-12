Murió Sabella, el DT que llevó a la Argentina a la final del Mundial y que compartió los ideales de la militancia

El ex futbolista y ex entrenador Alejandro Sabella, DT del seleccionado argentino subcampeón del mundo en Brasil 2014, falleció hoy a los 66 años en la clínica del barrio porteño de Belgrano donde estaba internado desde el pasado 25 de noviembre por una insuficiencia cardíaca, informaron sus familiares.El ex director técnico de la Selección Argentina "Pachorra" Sabella, valorado en el ambiente no sólo por sus virtudes de jugador y DT sino por su calidad humana, había sido internado en el Instituto Cardiovascular el mismo día de la muerte de Diego Maradona, una noticia que, según su entorno, influyó en su descompensación."El ICBA Instituto Cardiovascular lamenta informar que el paciente Alejandro Sabella (...) falleció a las 15.30 del día de la fecha como consecuencia de su diagnóstico de cardiopatía dilatada secundaria a enfermedad coronaria y cardiotoxicidad de larga data", comunicó hoy la clínica."Las autoridades y el personal del ICBA acompañan a sus familiares y amigos en este doloroso momento", finalizó el comunicado de la clínica.Sabella venía evolucionando favorablemente desde el viernes al tratamiento por su dolencia cardíaca, pero en las últimas horas su situación clínica había vuelto a complicarse.