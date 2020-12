Sputnik V: en los próximos días será autorizada para mayores de 60 años y esperan producirla en Argentina

el CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), que financió el desarrollo del producto en el laboratorio Gamaleya, confirmó que en los próximos días se aprobará en Rusia la inoculación de personas mayores de 60 años y adelantó que tienen expectativa de que "se produzca en Argentina" a partir de abril

Dmitriev destacó que "la vacuna ya fue utilizada en Rusia", donde "más de 300 mil personas la recibieron, dentro y fuera de los ensayos clínicos" y que "no genera efectos adversos graves"

“Planeamos producir en Argentina. Ahora tenemos acuerdos para producir en China, Corea, India, Brasil, Eslovenia, otros países"

Mientras un avión de Aerolíneas Argentina está en Moscú pronto a emprender vuelo hacia Buenos Aires para traer las primeras 300 mil dosis de Sputnik V, la vacuna rusa,, dijo Kirill Dmitriev, jefe del poderoso RDIF y amigo del presidente ruso Vladimir Putin, en una entrevista con varios medios argentinos.Según precisó,, por lo que señaló que "para cuando las vacunas estén disponibles para aplicación en Argentina ya se habrá aprobado en Rusia para mayores de 60 años".Asimismo, dijo que ese "problema ha sido abordado y resuelto", enfatizó que se "hicieron ensayos clínicos en varios miles de personas mayores de 60 años" y que, a partir de haber sido "muy cautelosos y cuidadosos con ese grupo etario", confirmaron que. Respecto de ese punto, destacó las características específicas de Sputnik V que la diferencian que los productos de otros laboratorios: "Es importante saber que se basa en una plataforma muy segura, basada en Adenovirus humanos, lo cual lo hace muy diferente. Es un virus inofensivo que muchos nos contagiamos en la vida, y no genera efectos adversos graves. Es un enfoque aprobado basado en virus humanos y es una plataforma más segura, es casi una vacuna orgánica, basada en virus inofensivos. Yo me apliqué la vacuna, mi mujer, mis padres"."Ninguna de las personas que participaron de los ensayos clínicos y recibieron la vacuna desarrollaron casos graves de COVID. Tuvimos algunos casos severos de COVID en el grupo que recibió el placebo, pero ningún caso de gravedad en el grupo que recibió la vacuna dentro de los ensayos clínicos", puntualizó.. Es un ejemplo de un gran acuerdo entre Rusia, Argentina y Latinoamérica porque todos estamos combatiendo al COVID-19 juntos. Fueron dos meses intensos de trabajo para lograr esto. Es el primer gran cargamento de la vacuna Spuntik V que se envía fuera de Rusia y es un gran momento de acuerdo con Latinoamérica”, enfatizó el CEO del fondo ruso desarrollador de la vacuna.Dmitriev no fue con vueltas respecto del deseo de Rusia de que Sputnik V se produzca en la Argentina:En ese sentido, destacó que el país "tiene muy buenas instalaciones" y oficializó que se iniciaron "conversaciones con varias empresas de producción" para comenzar"Argentina realmente tiene excelentes compañías farmacéuticas y podemos asociarnos con ellas”, anunció Dimitriev vía zoom desde Moscú.