"Por más que hagan campaña contra la vacunación, una enorme parte la está esperando"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostuvo hoy que "por más que hagan campaña contra la vacunación" desde algunos sectores "hay una enorme cantidad dentro de la sociedad que la está esperando", y ratificó que las primeras dosis que llegaran hoy al país "están destinadas a personal de salud y grupos de riesgo".dijo Kicillof esta mañana en declaraciones a la radio on line Futurock FM.En ese marco, manifestó que "toda vacuna aprobada es bienvenida" y remarcó queEl Gobernador bonaerense dijo además que le parece "una mirada muy obtusa mirar la nacionalidad de la vacuna" y añadió: "Hay países que no van a recibir vacunas por mucho tiempo, acá está llegando; hay una gran gestión".En cuanto a las previsiones para el 2021, dijo que "se viene un año en plena vacunación y de a poco vamos a ir reactivando las actividades económicas"."La situación económica actual es muy especial a raíz de atravesar una pandemia. No hay nada comparable", aseveró y dijo que "si no hay crecimiento de salarios, no va a haber demanda y si no hay demanda, no hay crecimiento".