Hacemos: la resaca peronista de la Tercera Sección Electoral con la que Larreta quiere armar su proyecto presidencial

Con críticas a la supuesta “cristinización” del gobierno del Frente de Todos, el intendente de Lanús y armador de Juntos por el Cambio en la Tercera, Néstor Grindetti, junto a su jefe de Gabinete, Diego Kravetz – recordado por ser tildado como el Giuliani del Sur por el intendente de Lomas de Zamora – recibieron al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, para ampliar su base de sustentación en pos de su proyecto presidencial.

El nuevo espacio está conformado, entre otros dirigentes, por el Secretario General de trabajadores de comercio Avellaneda-Lanús, Pedro Machado; el ex director de Seguridad nacional, Héctor Corrado, la secretaría de Desarrollo Social lanusense, Noelia Quindimil, el concejal Omar Lopez; los ex candidatos a intendente, Walter Di Giuseppe, Mario Kanashiro, Facundo Prieto y Marcelo Fuentes y los ex diputados bonaerenses, Jorge Mancini y Mariano San Pedro.

. Se trató del primer plenario organizado por el espacio peronista “Hacemos” de la Tercera Sección Electoral. En éste, el alcalde porteño analizó la situación política y social del país y llamó a los dirigentes presentes a “sumarse a una alternativa real con vocación de poder donde todos sean parte”.El encuentro contó con la presencia del vicejefe de gobierno porteño,. Cabe recordar que tanto Larreta como Santilli no pueden repetir cargos en la órbita de la city.Sorprendió la presencia del ex jefe de Gabinete de Lomas de Zamora,, quien presentó su renuncia al cargo que ostentó por más de 10 años. En una nota al portal Política del Sur, había justificado su dimisión “por el hartazgo que le provocaba La Cámpora”.Tras el encuentro, los dirigentes peronistas difundieron un documento donde analizaron la coyuntura política, realizaron fuertes críticas a los gobiernos nacional y provincial y abogaron por la necesidad de conformar un espacio enmarcado en el “Hacer”.En un pasaje del texto, los referentes peronistas que otrora estuvieron dentro del Frente de Todos hasta hace meses sumaron críticas al oficialism: