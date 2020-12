Se cumplen 16 años de la tragedia no natural que marcó para siempre a una generación y a la Ciudad de Buenos Aires

Hace 16 años no había celulares, ni formas de comunicación en mensajería instatánea. Las noticias daban cuenta de un incendio en el barrio porteño de Once pero no especificaban de qué se trataba. Intuitivamente las alarmas empezaban a prenderse, y los teléfonos de línea empezaban a sonar.Escribo esta nota con casi 30 años pero recordando todo lo que pasó una y otra vez como si fuera ayer. Recorrida por hospitales en listas interminables donde no aparecían los propios.Mientras el boca en boca te traía la noticia de un amigo o amiga que peleaba por su vida y de otros a los que el fuego y el humo ya se los había llevado.Dieciseís horas después de buscarlo, mi hermano apareció en Almagro en el velatorio de un amigo. Lo encontramos después de ver en la guía el teléfono de la casa de uno de los que iba siempre con él a ver a la banda de Villa Celina y que nos atendió el llamado desesperado de mi viejo desde un teléfono público en la zona de Plaza Flores. Fuimos a buscarlo y ahí estaba, un chico de dieciocho años junto a mi primo de la misma edad, desconsolados por todo lo que habían visto. Todo lo que vino después es materia conocida. Ibarra fue desplazado vía juicio político, los encargados de la seguridad pagaron su pena, a Omar Chabán lo dejaron morirse en la cárcel y los músicos terminaron de cumplir su condena.Después de Cromañón, Mauricio Macri se convirtió en jefe de Gobierno porteño. El fin de una cultura after chabón que tan bien grafican Pablo Touzón y Martín Rodríguez en uno de los primero capítulos de La Grieta Desnuda. La noche rockera de la Ciudad de Buenos Aires se apagó. Los recitales masivos del público de rock se cancelaron y recién unos años después se experimentó con un show al aire libre y de día pero nada volvió a ser igual.. Otra vez el justicialismo como movimiento amplificador de derechos.En ese mismo andamiaje andan los pibes y las pibas que se llevó Cromañon. Los 194 que perdieron la vida en el incendio, las víctimas del olvido que se quitaron la vida.Cuando todo arde, tampoco te salva el Estado.Hoy también recordamos a nuestro compañero Luis Torre, sobreviviente de Cromañón, que perdimos este año.Que las lagrimas nos dejen un ejercicio de ir y venir, volver atrás. Y encontrar alguna forma de algún amor.A nuestros invisibles, por siempre.Memoria, Verdad y Justicia para los pibes y las pibas de Cromañón