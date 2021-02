Carrió dijo que será candidata solo si es necesario y que no tiene interés en ganar

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, hizo referencia a las elecciones legislativas de este año. En declaraciones radiales, aseguró que será candidata a diputada "solo si es necesario", y subrayó que quiere "luchar" porque en la vereda de enfrente está "el poder absoluto".

, expresó a Radio Rivadavia la ex diputada nacional que podría jugar en provincia de Buenos Aires este año.La referente de Juntos por el Cambio expresó también:Por otra parte, consultada por sus diferencias con dirigentes del PRO, entre ellos el ex presidente, Carrió explicó que con ex ministra de Seguridades con la que "mejor" manejan las disidencias. Sin embargo, indicó: “Quiero la unidad de Juntos por el Cambio, que cambie y que tenga una agenda".