La CGT se mete en la discusión salarial y sostiene que los aumentos "deben estar 3 o 4 puntos arriba de la inflación"

Ahora estamos en comunicación con el secretario general de la CGT Carlos Acuña en @TomayDacaRadio. “Ahora hay que sincerar. (Los empresarios) van a ganar menos un tiempo pero después van a ganar más (cuando se recuperen los salarios)” — Gabriela Pepe (@gabyspepe) February 6, 2021

El cosecretario general de la CGT, Carlos Acuña, consideró hoy que "el salario tiene que estar entre tres o cuatro puntos por encima de la inflación", y estimó que "un acuerdo de precios entre empresarios y sindicatos "debería funcionar".señaló Acuña en declaraciones a AM 750.En ese sentido, agregó:"Un acuerdo de precios y salarios debería funcionar, si no, es que no aprendimos nada. Acá hay un sector de los intermediarios que encarecen los productos", subrayó el sindicalista.Asimismo, el dirigente que encabeza el gremio de los trabajadores de las estaciones de servicio consideró que en los acuerdos paritarios"Nosotros hicimos así, firmamos de abril a septiembre y ahí vemos cómo viene la inflación.remarcó.Acuña opinó que, además,", expresó.