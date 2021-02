Guzmán lo paseó a Bonelli que terminó reconociendo el endeudamiento del macrismo y la fuga del crédito del FMI

Marcelo Bonelli estaba entrevistando al ministro Martín Guzmán y en lo que creía que iba a ser su mejor momento de la entrevista empezó relatando que hoy "en el gobierno hay una lucha entre los que quieren resolver el problema con el FMI y los que dicen queremos vivir con lo nuestro y no conviene hacer un acuerdo con el Fondo en año electoral".Entonces se dio un diálogo imperdible donde el periodista de TN reconoció que el endeudamiento estrafalario que generó el macrismo se terminó yendo por la fuga de divisas."¿Cuánto le debemos al Fondo Monetario Internacional?""54 mil": "Bueno el Gobierno anterior tomó un préstamo de alrededor de 45 mil, ¿en qué momento pasó eso?"Con Macri""Y para qué se usó esa plata?""No sé parte se fugó y parte se intentó recomponer reservas""Fijate lo que nos pasa, tomamos 45 mil millones de dólares de deuda, se podría haber reconstruido toda la infraestructura del país y no quedó nada. Ahora hay que resolver este problema, hay que hacerlo con responsabilidad, teniendo el criterio que primero que todo está la gente. Apuntar a resolver un problema que se creó de forma irresponsable por el gobierno anterior que hizo un acuerdo de espaldas a la sociedad, no involucrando al Congreso y ahora es nuestra misión resolver esto y dejarle a la Argentina un horizonte con el cielo despejado"