Cristina declaró por la causa Dólar Futuro y subrayó que "el Lawfare sigue en su apogeo":

La Cámara Federal de Casación Penal define este jueves si la causa por la venta de dólar futuro continúa hacia la realización del juicio oral o si, por el contrario, declara el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández, el gobernador Axel Kicillof y el extitular del Banco Central (BCRA) Alejandro Vanoli, entre otros procesados.

En este marco, la Vicepresidenta cestionó que Casación haya puesto como primera fecha para la audiencia al 1 de marzo, el día de la Asamblea Legislativa. En este marco, chicaneó a los jueces y secretarios judicial de "desconocer la Constitución". Insistió además en que "el lawfare sigue en su apogeo"."Me preocuparía de sobremanera que el Tribunal ignorara artículos de la Constitución, que establece que todos los 1 de marzo el Presidente tiene la obligación constitucional de ir a rendir cuentas sobre el estado de situación del Estado, obviamente esta acompañado por la vicepresidenta, porque la vicepresidenta es la preside la Asamblea Legislativa como marca la Constitución", dijo la ex jefa de Estado.Tras la incorporación de esa pericia, de 82 páginas, un cuestionario detallado de 81 puntos que fue contestado con precisiones técnicas por los peritos oficiales de la Corte Carlos Campodónico, Alejandro Del Acebo y Stella Maris Castaño,En los fundamentos de su voto, que no fue compartido por los otros dos miembros del tribunal, Grünberg subrayó que, tras los resultados de la pericia, a los que consideró definitivos y concluyentes, "ya no deviene necesario llevar a cabo el debate (por el juicio oral) y, habida cuenta de todo lo expuesto, voto por el dictado del sobreseimiento respecto de la totalidad de los encartados por inexistencia de delito".La causa se inició en 2015 a partir de una denuncia presentada en aquel año por el diputado Mario Negri (UCR-Córdoba) y por el entonces senador Federico Pinedo (PRO). La pericia en cuestión, que fue considerada el elemento probatorio concluyente por el juez Grünberg, contó además con la participación de peritos de parte propuestos por las defensas.En el informe pericial firmado por Campodónico, Del Acebo y Castaño también se concluyó que las operatorias de dólar a futuro son medidas de gobierno aplicadas en muchos países y que, con su utilización, se logró evitar una corrida bancaria que alentaba una devaluación brusca, pulseada que además estaba enmarcada en el contexto electoral de la segunda mitad de 2015.