Xenofobia: fenómeno para atacar a Venezuela

Venezuela, país que históricamente recibió migrantes de numerosas naciones que huían de conflictos armados, de la guerra y de situaciones económicas complicadas, hoy día no se le gratifica el hecho de haber acogido a millones de ciudadanos con distintas nacionalidades, por el contrario, en muchos países del mundo, fundamentalmente en Latinoamérica, ciudadanos venezolanos son perseguidos, vejados y asesinados, lo cual pone en evidencia el poco o nulo respeto que existe en materia de garantía de los DDHH de poblaciones migrantes.

A esta realidad se le añade la particularidad de ver como países que tienen un alto porcentaje de migración, no forman parte de la matriz de opinión internacional. Podemos citar como ejemplo el caso de México, el cual sirve como canal para muchosciudadanos migrantes centroamericanos y vemos como los grandes medios de comunicación no hacen referencia de la misma forma en que sí lo hace con los ciudadanos migrantes venezolanos y esto por supuesto está motivado por un parcialismo político-ideológico que ha sido promovido por instancias internacionales como la, la alta comisión de la Naciones Unidas para los Refugiados y por gobiernos de derecha en la región que se han prestado para esta política de agresión, discriminación y xenofobia contra venezolanos.A esta situación se suma la constante violación de convenios y tratados internacionales que como parte de la doctrina jurista a nivel internacional debe ofrecer garantías y derechos a los migrantes sea cual sea su país de origen, que le permitan gozar de beneficios como la salud, trabajo y educación., no solamente en el caso de venezolanos sino, con otros ciudadanos del mundo, fundamentalmente de países del África, sin embargo, en el caso que nos compete que es Venezuela, es muy lamentable como algunos países atentan permanentemente contra los derechos de nuestros connacionales.Por tal motivo, muchos de los venezolanos que salieron buscando oportunidades en otras fronteras, han retornado a su país de origen precisamente huyendo de la xenofobia, el rechazo, la violencia y la discriminación. Pero además, hay que dejar bien claro que fueron engañados y manipulados por los grandes medios de comunicación y gobiernos títeres de la derecha norteamericana que promovieron la migración masiva de ciudadanos venezolanos producto de los ataques a nuestra economía y tejido social.Nuestros compatriotas fueron víctimas de ofertas engañosas y han chocado contra una dura realidad. Lo cierto es que se han visto en países donde reina el neoliberalismo, y producto de esto los derechos y garantías sociales no están garantizados como en Venezuela. Derechos que en el caso de nuestra nación están fundamentados no solo en la Constitución sino en la práctica cotidiana. El derecho a la salud gratuita, a la educación, a los servicios básicos, a la vivienda digna, entre otros.Por esta razón,Además, de la creación de oportunidades laborales, de mejoramiento económico, de aporte científico, académico y profesional de muchos de nuestros ciudadanos, es la gran arma de nuestro país para lograr que muchos de los compatriotas puedan volver con unas condiciones que le permitan el desarrollo de sus garantías, de sus derechos y de sus deberes.Por lo tanto