El secretario de Kicillof se refirió a la reforma de la Justicia: No puede ser leído como un ataque a la independencia del Poder Judicial

(R) El secretario general de la provincia de Buenos Aires, Federico Thea, se refirió a la discusión por la reforma judicial y remarcó que “cuando uno habla de reforma no puede ser leído como un ataque a la independencia del Poder Judicial" ya que "de eso se trata la democracia: recibir demandas de la sociedad”.(r), el libro que escribió junto al presidente Alberto Fernández.El funcionario bonaerense recordó que el Poder Judicial es un poder del Estado y que "no hay nada más democrático ni más republicano que trabajar en ese equilibrio de poderes para hacer un seguimiento".Dejó claro que ese seguimiento no está motivado por "una cuestión ideológica o de política partidaria, sino para que el servicio de justicia funcione mejor y atienda las necesidades de la sociedad”.destacó Thea.