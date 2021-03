La advertencia de Alberto Fernández sobre el crecimiento de casos: Necesitamos mucha prevención y mucha responsabilidad individual y colectiva

Tras la reunión virtual con gobernadores, el presidente Alberto Fernández llamó a "extremar" los cuidados contra el coronavirus, advirtió que la pandemia "no terminó" y dijo que si la sociedad cumple con las prevenciones sanitarias se logrará que el "impacto de la segunda ola sea lo menos dañino posible". "Necesitamos mucha prevención y mucha responsabilidad individual y colectiva. La pandemia no terminó. Debemos extremar los recaudos para que el Covid 19 no nos vuelva a aislar", planteó el mandatario en un mensaje emitido por cadena nacional y a casi un año del anuncio de la cuarentena.

explicó el mandatario, y refirió que para afrontar el otoño y el invierno el plan incluye "vacunación y cuidados".El Presidente dijo que "las nuevas variantes del virus hacen riesgoso" salir del país, remarcó que "está totalmente desaconsejado viajar al exterior" y sostuvo quienes lo hagan "al regresar deberán aislarse y someterse a controles estrictos". En este sentido, dijo que "las fronteras continuarán cerradas para turistas extranjeros, como lo están desde el 24 de diciembre" pasado.señaló y enumeró los dos metros de distancia entre personas, el uso adecuado del barbijo, la higiene de manos, mantener los ambientes ventilados y realizar actividades al aire libre."Los argentinos y argentinas hemos aprendido a cuidarnos. Ahora que llega el otoño tenemos que reforzar esos cuidados, cuanto más lo hagamos habrá menos contagios y fallecidos", indicó Fernández.Fernández señaló que. El primero "es que en muchos países, con la llegada del otoño, o incluso antes, se inició una segunda ola, en muchos casos con niveles de contagios y fallecimientos muy elevados".El segundo problema "es que el Covid ha tenido mutaciones y nuevas variantes, algunas de las cuales son mucho más contagiosas y con severa letalidad". Refirió, y el tercero "es que hay escasez global de vacunas"El Presidente informó que "solo 18 países han recibido el 88% de las vacunas que se han distribuido hasta ahora", y remarcó que "la gran mayoría de los países está en un gran desierto, con pocas vacunas o sin ningún acceso a ellas".Además indicó que "hay un retraso global en la entrega de vacunas y hay problemas de producción, logísticos, de insumos, ante una complejidad absolutamente excepcional".