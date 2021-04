El Frente Renovador no quiere PASO y remarca la necesidad de priorizar la salud

En el marco de esa discusión de cara a las primarias de las legislativas 2021, referentes del espacio que lidera el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se expresaron en redes sociales y pidieron "priorizar la salud" al momento de tomar una decisión.

Cuidar y proteger la salud de los y las argentinas es nuestra prioridad, es por eso que considero que se debe repensar la organización de las #PASO, frente a esta pandemia que vive la Argentina y el mundo.



Así se mostró el diputado nacional Carlos Selva, que publicó en su cuenta personal: "Porqué no votar el mismo día PASO y general, intercalando cada fuerza de acuerdo a la elección de la gente y sumando los votos de una sola vez. No hay lema porque es voto a legisladores y las listas se intercalan respetando proporcionalidad."Ramiro Gutiérrez, también referente del Massismo en la Cámara baja, expresó: "La salud está primero, y es por eso que en un contexto como el que enfrentamos, no podemos empujar y encerrar a miles de ciudadanos y ciudadanas a resolver los problemas internos de la política. La política debe resolver los problemas de la gente y no al revés".Mientras que el legislador provincial Jorge D' Onofrio señaló: "Plantear la suspensión de esta elección, unificarla en una sola fecha, o probar con la boleta única por fuerza política son todas opciones que debemos abordar, tratar y discutir, pensando en la salud de los argentinos y argentinas"., dijo por su parte Juan José Tufaro. En las últimas horas, el propio Sergio Massa había pedido no llevar a cabo las PASO o hacerlas el mismo día de las generales.