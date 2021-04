Sobre la compra de vacunas por parte de los gobiernos provinciales y entidades privadas, respondió con suma contundencia: "Cuidado con esto de querer comprar vacunas en cualquier lado porque está apareciendo cualquier cosa en los mercados negros. Además no hay vacunas para comprar. Nosotros preferimos que esa responsabilidad la tenga el Estado nacional".

Daniel Gollán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, advirtió sobre las vacunas que están en el mercado negro luego de que varios distritos y privados hayan empezado la búsqueda de más vacunas por fuera de la distribución del Gobierno nacional. Además detalló cómo está el nivel de camas en los hospitales públicos y privados del AMBA., expresó Gollán en diálogo con El Fin de la Metáfora por Radio 10."Quien tiene una prepaga y paga una cuota grande no tiene posibilidad de internarse en los sectores propios, la opción es llevarla a un sector que no es de los grandes sanatorios y eso implica una baja en la expectativa de quien paga una cuota grandecontinuó."Es enormemente preocupante, esto no es una ola es un tsunami.insistió sobre el crecimiento de contagios y dejó en claro que