Polémico: Nieto rechazó el pedido de pruebas e indagatoria al sostener que las visitas a Olivos no están vinculadas con la causa de espionaje

En el marco de la polémica por la causa de espionaje ilegal, el abogado defensor de Darío Nieto - el ex secretario privado de Mauricio Macri - pidió que no se dé lugar a medidas de prueba vinculadas a ingresos y egresos de la Quinta de Olivos. Las mismas habían sido reclamadas por Carlos Beraldi, representante legal de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa que investiga espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos.

El ex secretario de Macri está con falta de mérito en la causa y en un escrito dirigido a la fiscalía de Lomas de Zamora, su abogado Gervasio Caviglione Fraga solicitó "que no se haga lugar a las diligencias de prueba solicitadas por el Dr. Carlos Beraldi por no resultar pertinentes ni afines al objeto de la presente investigación", según el texto al que tuvo acceso Télam.Días atrás, el propio Beraldi pidió a la fiscal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona que investigue si Nieto, omitió entregar información sobre ingresos de funcionarios judiciales a la Quinta presidencial de Olivos. Los pedidos fueron en referencia al camarista de Casación Mariano Borinsky y al fiscal ante esa instancia Raul Pleé y requirió que si se corroboran sospechas de delito, Nieto sea convocado a declaración indagatoria."¿Qué relación tiene las visitas recibidas en la residencia presidencial de Olivos, Provincia de Buenos Aires, con la organización delictiva aquí pesquisada? ¿Se alude a algún espía o informe de inteligencia ilegal en ellas? ¿Resulta sospechoso que el Sr. Gustavo Arribas funcionario de la AFI y amigo personal del ex Presidente concurra a la residencia de Olivos?. Claramente no", cuestionó.Y agregó que "si se considerara lo contrario deberían darse razones claras, concretas y plausibles de ello y sobre todo de qué manera se conecta ello con lo aquí investigado"Cavligione Fraga reiteró además que la justicia de Lomas de Zamora "carece de competencia territorial" y de "jurisdicción", al recordar que la Cámara Federal de Casación dispuso que la causa pase al fuero federal porteño, una medida que fue apelada en queja directa por la querella de Cristina Kirchner ante la Corte Suprema de Justicia.Cabe recordar que en la causa por espionaje ilegal al Instituto Patria y a la vicepresidenta están procesados los ex responsables de la Agencia Federal de Inteligencia en el macrismo Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de otros ex miembros del organismo.